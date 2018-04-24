В Марокко обнаружили древнее костяное копье, изготовленное представителями атерийской культуры

В Марокко нашли самое древнее костяное копье, которое изготовили представители атерийской культуры. Ученые предполагают, что данное орудие изготовлено из ребра быка. Его обнаружили в геологическом слове, формирование которого произошло еще 90 тысяч лет назад.

Примерно, 150 тысяч лет назад зародилась атерийская культура, ее носителями являются Homo sapiens. Данные группы людей проводили свое время за охотой, собирательством, но также производили оружие и украшения своим дамам.

В длину нож на копье, которое смастерили из бычьего ребра достигает двенадцати сантиметров. На побережье Средиземного моря в пещере Дар-эс-Солтан 1 артефакт пролежал столько времени.

Технология оптического датирования помогла определить возраст копья. Прибор может выяснить сколько времени назад какой-либо предмет находился на солнце. Не только данный артефакт привлек внимание археологов, в пещере обнаружены останки животных и следы человека, которые жили сотни тысяч лет назад.

Ранее в городе Азове продолжилось изучение древнего мавзолея, который расположен на улице Ленина. А 3 октября в этом месте увидели языческий жертвенник, который находился все врем в одном месте.