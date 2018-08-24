Учёные: Умеренное употребление алкоголя не приносит пользу организму

Дискуссии о влиянии спиртного на здоровье человека ведутся уже на протяжении многих лет. Ранее учёные говорили о пользе алкогольных напитков в небольших дозах, однако новое исследование дало совершенно другие результаты.

Эксперты из университета Вашингтона во главе Сары Хартц доказали, что потребление алкоголя в любых дозах повышает риск смертности человека на 20%. При этом, алкогольная смерть может наступить в любом возрасте.

В эксперименте приняли участие 400 тысяч респондентов в возрасте от 18 до 85 лет. Несмотря на то, что участники исследования позволяли себе выпить умеренное количество алкоголя, результаты оказались плачевными.

Так, люди, употреблявшие спиртное в малых количествах, но ежедневно, оказались подвергнуты заболеваниям сердечно-сосудистой системы. Также алкоголь стал причиной развития рака печени и других опухолей в организме.