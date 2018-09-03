Сохранившиеся в сосудах остатки помогли узнать рацион древних людей

Международная группа ученых провела анализ остатков, сохранившихся в сосудах древней стоянки на территории современной Турции, благодаря которому удалось уточнить рацион наших предков эпохи неолита и энеолита. В выборе мяса древние люди отдавали предпочтение баранине и козлятине, а самыми популярными растительными продуктами оказались пшеница и горох. Результаты исследования опубликовало научное издание Nature Communications.

Древнее поселение Чаталхеюк (Çatalhöyük) существовало на местности Центральной Анатолии, одном из самых больших регионов Турции, в период с 7400 год до н. э. по 5600 год до н. э. Данная стоянка является одной из самых изученных, поскольку археологические работы на участке ведутся на протяжении более чем 25 лет.

Постройки и находящиеся в них артефакты сохранились достаточно для того, чтобы быть детально изученными.

Ученые из Института человеческого развития Общества Макса Планка провели анализ остатков белка, найденного на внутренней поверхности обнаруженной керамической посуды, датированной 5900 до 5800 годами до н. э. Исследователи выяснили, что древние люди Чаталхеюка использовали чаши для хранения различных сортов зерен, бобовых, мяса и даже молочных продуктов.

Среди молочных изделий самыми распространенными оказались те, что были получены от молока коз и овец, также, как и их мясо было самым популярным на фоне остальных. В гораздо меньшем количестве были обнаружены остатки мяса коров и оленей. А среди зерновых культур чаще всего употреблялись в пищу пшеница и ячмень. Горох стал самым предпочитаемым у древних людей бобовым.

Авторов проекта заинтересовало то, что в древности люди обладали технологией создания молочной сыворотки. Также специалисты отметили, что их рацион не был ограничен продуктами питания, которые хранились в керамических сосудах.

Недавно британские ученые провели схожее исследование – они провели анализ остатков, обнаруженных в распространенных в древности кипрских кувшинах. Им удалось выявить следы опиоидов, что подтверждает теории о ритуальном использовании опиатов.