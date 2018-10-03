Половое воспитание снижает спрос на проституцию

Команда итальянских и норвежских ученых в ходе проведения анализа данных опроса о спросе на платные сексуальные услуги обнаружили факторы, которые значительно влияют на пользование проституцией. Оказалось, что те, у кого в школе были уроки сексуального воспитания реже прибегали к получению наслаждения за деньги, тогда как аналогичный показатель был заметно выше у представителей среднего класса и последователей религий. Результаты исследования опубликовало издание The Scottish Journal of Political Economy.

Марилена Локателли (Marilena Locatelli) из Туринского университета и Стейнар Стрем (Steinar Strøm) из Университета Осло захотели узнать, что повышает спрос на услуги представительниц древнейшей профессии. Особое внимание авторы проекта уделили одной из предполагаемых причин – дисциплине полового воспитания, которую преподают в некоторых школах.

Ученые провели метаанализ данных опросов, в которых участвовали 5033 мужчин Великобритании, где деятельность проституток легальна с рядом ограничений. Участники предоставляли данные о себе, своей работе и доходах, семье и партнере, религиозных взглядах, привычках и даже определенные подробности сексуальной жизни, такие, как мастурбация, небезопасный секс, пользование платными сексуальными услугами.

Обработав собранные за разные периоды данные, а именно с 1999 по 2001 и с 2010 по 2012 годы, ученым удалось выяснить, что секс за деньги популярнее всего у жителей Лондона – мужчин, ведущих религиозный образ жизни, а также употребляющих наркотические вещества и частых путешественников.

Наличие уроков полового воспитания в школьные годы также имело значение – среди тех, кто хоть раз пользовался услугами проституток уроки полового воспитания были у 49%, тогда как среди тех, кто никогда не соприкасался с проституций аналогичный показатель был равен 59%.

Авторы исследования заметили, что для снижения проституции дисциплина сексуального воспитания должна стать обязательной в школах Великобритании.

Тема секса интересует представителей научного сообщества не меньше, чем обывателей. Недавно другая группа ученых на основе анализа опросов определила, каким позам отдают предпочтение представители разных полов. Примечательно, что одна из самых популярных среди мужчин поз оказалась неприятна женщинам.