Предпочитаемая мужчинами поза в сексе оказалась неприятна женщинам

Сексологи на основе анализа многочисленных опросов определили, какой позе отдает предпочтение большинство женщин. Более того, специалистам удалось установить, что одна из самых любимых мужчинами поз вызывает отторжение у представительниц прекрасного пола. Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Sexual Medicine.

Ученые рассказали, что самой популярной у женщин является «миссионерская поза», чему способствует ряд причин. Девушки отдают предпочтение такому положению, поскольку оно позволяет установить зрительный контакт, больше способствует наслаждению, предусматривает различные возможности взаимодействия с партнером и не требует наличия опыта для исполнения.

А популярная для взаимного орального секса поза «69», которую многие мужчины назвали одной из любимых, оказалась весьма неприятна женщинам, даже вызывая у некоторых из них дискомфорт. Они объясняют свое неблагоприятное отношение в большей степени именно отсутствием зрительного контакта.

Недавно другая команда ученых провела исследование, в результате которого пришла к выводу, что уроки полового воспитания в школе понизили спрос на проституцию, которая оказалась популярнее среди религиозных мужчин.