Предпочитаемая мужчинами поза в сексе оказалась неприятна женщинам

Сегодня, 18:13 \\ Наука

Сексологи на основе анализа многочисленных опросов определили, какой позе отдает предпочтение большинство женщин. Более того, специалистам удалось установить, что одна из самых любимых мужчинами поз вызывает отторжение у представительниц прекрасного пола. Результаты исследования опубликованы в издании The Journal of Sexual Medicine. 

Ученые рассказали, что самой популярной у женщин является «миссионерская поза», чему способствует ряд причин. Девушки отдают предпочтение такому положению, поскольку оно позволяет установить зрительный контакт, больше способствует наслаждению, предусматривает различные возможности взаимодействия с партнером и не требует наличия опыта для исполнения. 

А популярная для взаимного орального секса поза «69», которую многие мужчины назвали одной из любимых, оказалась весьма неприятна женщинам, даже вызывая у некоторых из них дискомфорт. Они объясняют свое неблагоприятное отношение в большей степени именно отсутствием зрительного контакта. 

Недавно другая команда ученых провела исследование, в результате которого пришла к выводу, что уроки полового воспитания в школе понизили спрос на проституцию, которая оказалась популярнее среди религиозных мужчин. 

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Автор - K Abou Taam
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