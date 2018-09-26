Ученые обнаружили загадочных фотосинтезирующих существ глубоко под землей

Сегодня, 16:39 \\ Наука

Команда американских, испанских и немецких ученых в ходе проведения совместного исследования обнаружила под землей на глубине превышающей 600 метров фотосинтезирующих цианобактерий (Cyanobacteria), обитающих в условиях полного отсутствия солнечного света. Описание работы опубликовало научное издание National Academy of Sciences. 

Побережье реки Рио-Тинто в Испании используется научным сообществом в качестве некоего прототипа Марса, поскольку красный ландшафт местности схож с почвой Красной планеты. 

Международная команда ученых проделала скважину глубиной в 613 метров, чтобы получить образцы камней, лежащих под поверхностью земли. Именно таким образом и были обнаружены загадочные цианобактерии, являющиеся одной из самых древних форм жизни, местом обитания которых стали расщелины и трещины собранных образцов пород. Помимо данных существ были обнаружены и другие бактерии, однако именно они привлекли внимание ученых, ведь ранее полагалось, что для выживания подобным микроорганизмам нужен солнечный свет. 

Обнаружив аномальные микроорганизмы исследователи вернулись к месту, где ранее ими была проделана скважина для сбора образцов, чтобы развеять сомнения о том, что находка могла подвергнуться влиянию факторов извне. 

Предположения ученых подтвердились – в воздушных карманах пород обитали цианобактерии. Далее они захотели выяснить, как существа приспособились с условиям среды обитания. 

Изучив их под микроскопом специалисты поняли, что цианобактерии поглощали водородный газ из воздуха, что подтверждал его пониженный уровень в местах их проживания. 

Недавно другой команде исследователей удалось обнаружить крошечных микробов, которые обитали в озере «Кроваво-красного» водопада в Антарктиде. Они поразили ученых способностью к выживанию в концентрированной солью и углеводом воде низкой температуры, при отсутствии солнечного света. 

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Автор - K Abou Taam
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