В Швеции представили молекулу, способную 18 лет хранить солнечную энергию

Сегодня, 16:31 \\ Наука

На её основе можно сделать долговечную батарею для отопления жилища. О достижении своих сотрудников пишет пресс-служба Технического университета Чалмерса.

 Ученые из Швеции под руководством профессора Каспера Мот-Пулсена в прошлом году создали молекулу из атомов водорода, углерода и азота. Они заметили, что получившийся комплекс после контакта с солнечными лучами становится изомером - при том же составе приобретает другое положение в пространстве. Главная особенность молекул - способность поглощать и накапливать энергию Солнца. Вещество можно хранить в жидком виде.

Физики продолжили работать в этом направлении и представили миру систему MOST - молекулярного хранилища солнечной энергии. При помощи катализатора они научились провоцировать особую химическую реакцию. Она высвобождает накопленную энергию в виде тепла. В результате опытов изначальная температура вещества поднялась на 63 градуса по Цельсию - с 20 до 83. А заменив состав MOST, ученые увеличили срок хранения энергии до 18 лет.

Руководитель исследования отметил, что система является безопасной для пользователей и окружающей среды. Ранее действующее вещество содержало очень горючий толуол. Однако ученые сумели его заменить. Шведская команда намерена продолжать свою работу, чтобы в будущем повысить максимальную температуру на 110 градусов. Рабочий прототип обогревателя с изомером может появиться через десяток лет.

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Автор - Александр Лубяной
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