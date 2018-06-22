Ученые назвали причину рискованного поведения у подростков

Ученые выявили, что влияет на появление рискованного поведения у подростков.

Американские ученые из Гарвардского университета провели исследования провели исследование, которое выявило связь между асоциальным поведением и недосыпом у подростков.

Ученые взяли группу подростков от 14 до 18 лет и провела опрос, касаемый количества сна, также исследователи интересовались проявлениями вредных привычек, в виде приема алкоголя или наркотиков, курение и саморазрушительное поведение.

Как выяснилось, почти 70% подростков, которые имели негативные проявления признались, что не спят восемь часов в сутки, как того требует норма.

Ранее ученые уже доказали, что недосып сам по себе негативно влияет на организм, вызывая чувство одиночества и снижение внимания, помимо этого, недосып способен вызвать серьезные психические заболевания.

Данное исследование показало, что недостаток сна для растущего организма несет больше вреда, чем для взрослого человека.

Напоминаем, что до этого ученые доказали, что рабочий график с тремя выходными днями делает работу сотрудников более продуктивной.