В Древнем Кипре ритуальный опиум хранили в кувшинах

Сегодня, 15:52 \\ Наука

Британские ученые из Йоркского университета на основе проведенного химического анализа кувшина с Кипра нашли доказательства теории о том, что древние люди острова использовали сосуды  для хранения опиатов. Результаты исследования опубликовало научное издание Analyst.

Тип небольших кипрских кувшинов, названный представителями научного сообщества base-ring juglets, давно связывали с употреблением опиума, сильнодействующего наркотического вещества, добываемого из мака, поскольку форма керамических сосудов схожа с нераскрытым цветком растения. Такие кувшины получили широкое распространение в период между XVII и XIV веками на территории Средиземноморья. 

Ученые изучили сохранившиеся сосуды, которые на сегодняшний день представлены в Британском музее, посвященном истории и археологии. Изначально анализ проводили в самом музее, после чего перенесли кувшины для проведения дополнительных тестов в лабораторию. 

Рейчел Смит (Rachel Smith), которая стояла во главе исследования, рассказала, что ученые нашли следы опиума в разложившемся растительном масле. Авторов проекта заинтересовало то, каким образом древними людьми использовалось вещество. Опиум мог быть одним из многих ингредиентов растительной микстуры, а мог быть залит в сосуд перед тем, как его использовали для хранения масла. 

В Средиземноморской культуре маковые цветы зачастую использовались в качестве деталей украшений различных религиозных идолов, что позволяет научному сообществу выдвигать предположения о ритуальном значении опиатов. 

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Автор - K Abou Taam
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