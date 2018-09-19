В Древнем Кипре ритуальный опиум хранили в кувшинах

Британские ученые из Йоркского университета на основе проведенного химического анализа кувшина с Кипра нашли доказательства теории о том, что древние люди острова использовали сосуды для хранения опиатов. Результаты исследования опубликовало научное издание Analyst.

Тип небольших кипрских кувшинов, названный представителями научного сообщества base-ring juglets, давно связывали с употреблением опиума, сильнодействующего наркотического вещества, добываемого из мака, поскольку форма керамических сосудов схожа с нераскрытым цветком растения. Такие кувшины получили широкое распространение в период между XVII и XIV веками на территории Средиземноморья.

Ученые изучили сохранившиеся сосуды, которые на сегодняшний день представлены в Британском музее, посвященном истории и археологии. Изначально анализ проводили в самом музее, после чего перенесли кувшины для проведения дополнительных тестов в лабораторию.

Рейчел Смит (Rachel Smith), которая стояла во главе исследования, рассказала, что ученые нашли следы опиума в разложившемся растительном масле. Авторов проекта заинтересовало то, каким образом древними людьми использовалось вещество. Опиум мог быть одним из многих ингредиентов растительной микстуры, а мог быть залит в сосуд перед тем, как его использовали для хранения масла.

В Средиземноморской культуре маковые цветы зачастую использовались в качестве деталей украшений различных религиозных идолов, что позволяет научному сообществу выдвигать предположения о ритуальном значении опиатов.