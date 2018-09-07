Древние скотоводы препятствовали опустыниванию Сахары

Сегодня, 13:02 \\ Наука

Британские ученые из Университетского и Королевского колледжей Лондона вопреки распространенной теории о том, что действия древних скотоводов Северной Африки способствовали опустыниванию Сахары предположили, что на самом деле их деятельность могла продлить период «зеленой Сахары», когда ее земли были плодородными, на пять веков. Результаты своих исследований команда опубликовала в научном издании Nature Communications. 

Пустыня Сахара, как и вся Северная Африка, была цветущим краем. В 4000 году до н. э. территория достигла пика увлажнения постепенно стал происходить процесс опустынивания, или деградации земель. Южнокорейские ученые выдвинули допущение, что обосновавшиеся на местности 8000 лет назад скотоводческие племена стали причиной значительного уменьшения растительности, вследствие чего дожди стали редким явлением, что положило конец «зеленой Сахаре».

Британские археологи и географы смоделировали процесс превращения территории Сахары в пустыню. Особое внимание исследователи уделили изменениям климата и растительного покрова. Они пришли к выводу, что преобразование в засушенные земли должно было произойти гораздо раньше. 

Ученые предполагают, что методы возделывания и улучшения почвы, а также постоянный перегон скота, применяемые скотоводами Северной Африки, поддерживали меняющуюся экосистему Сахары. 

Недавно американские археологи обнаружили древнейшее захоронение Африки на территории современной Кении. Оно также принадлежало скотоводческим племенам. Исследователи рассказывают, что найденному кладбищу около пяти тысячи лет, а использовали его древние люди в течение семи веков. 

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Автор - K Abou Taam
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