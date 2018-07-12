Ученые в Красноярске могут получать из опилок лекарство от тромбов

Специалисты центра СО РАН заявили, что научились разрабатывать из самых обычных опилок вещества, которые могут помочь в лечении тромбоза.

Ученые рассказали, каким образом происходит извлечение необходимых веществ. На первом этапе из опилок лиственницы удаляются дигидрокверцетин и арабиногалактан. Известно, что эти вещества используются в медицине для сохранения сроков годности у продуктов, а также для производства лекарственных препаратов.

Далее эксперты проводят химическую реакцию, в ходе которой выделяются микрокристаллическая целлюлоза и лигнин. В процессе специалисты заменили серную кислоту на оксид титана. Дело в том, что серная кислота очень опасна и может нести в себе риски для экологии окружающей среды, а оксид титана не является токсичным. В результате получилось вещество, которое называется сульфатированный арабиногалактан. Его применяют в медицине очень широко. Он разжижает кровь и способен препятствовать появлению и развитию тромбов. Таким образом, из первоначально сухих опилок выделаются биологически активные вещества.

Кроме того, как рассказал доктор химических наук Владимир Левданский, эти вещества, получаемые в ходе химической реакции очень полезны, если необходимо доставить лекарственные средства целенаправленно в конкретную область организма.