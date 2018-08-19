Пятна достаются жирафам от матерей и помогают выжить

Сегодня, 10:01 \\ Наука

Американские ученые приблизились к разгадке узоров на шкурах этих животных. Свое исследование они опубликовали в журнале PeerJ.

 Сотрудник Университета штата Пенсильвания Дерек Ли отмечает, что жирафы сильно различаются формой и даже цветом пятен. В настоящее время ученые не знают всех их функций. Вероятно, пятна служат для маскировки в саване, терморегуляции тела или помогают сородичам различать друг друга в процессе размножения. При этом они остаются неизменными всю жизнь. Одним из первых проблемой озаботилась исследователь Энн Иннис Дагг. Она предположила, что узоры могут доставаться жирафам в наследство от родителей. Подтверждение этой теории показало изучение небольшой группы животных в зоопарках.

 

Команда Дерека Ли решили проверить предположение на диких жирафах их Танзании. Ученые выбрали для анализа 31 пару, а затем сверили пятна у самок и детенышей на участке шкуры от плеча до задней ноги. Они загрузили фотографии животных в программу ImageJ, которая проанализировала пятна по 11 параметрам. Среди них - контуры, цвета, площадь и количество пятен. Сфотографировав пару, исследователи отпускали её на волю, чтобы через время снова поймать и проверить изменения.

Через четыре года работы команда американцев представила свои выводы. Как оказалось, детеныши действительно похожи пятнами на своих матерей по двум характеристикам: гладкости контура и окружности формы. Исследование также показало, что вид пятен влияет на шансы жирафят выжить в первые месяцы жизни. Как показала статистика, чаще всего до 3-4 месяцев доживают детеныши с крупными и неровными узорами. Как именно форма пятен помогает жирафам избежать ранней смерти - пока неясно. Ученые предполагают, что это зависит от маскирующих свойств шкуры.

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Автор - Александр Лубяной
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