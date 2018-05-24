Черви в гениталиях жуков-навозников положительно влияют на их личинки

Сегодня, 09:34 \\ Наука

Нематоды, более известные как круглые черви, закаляют иммунитет и ускоряют развитие личинок.  

Исследовательница из Университета Индианы Кристина Ледон-Реттиг, изучающая навозных жуков, заметила, что в их организмах часто можно обнаружить крошечных червей. В гениталиях калоеда-быка учёный обнаружила нематодов, которые обычно вредят представителям фауны. Однако эти круглые черви распространяются на личинки жуков, что положительно влияет на развитие особей.

Учёный рассказала, что нематодам жизненно необходима влага, иначе они высохнут и погибнут. Именно поэтому этот вид червей выбирает в качестве среды для обитания гениталии жуков-навозников, а не крылья или рога. Особые трещины облегчают распространение нематод во время спаривания. Самцы передают их самкам, а те в свою очередь заражают ими личинки через специальные шарики травяного навоза. Жуки начинают поедать внешнюю оболочку, из-за чего испытывают проблемы с пищеварением. Исследование показало, что черви помогают восстановить бактериальное равновесие внутри яйца, а также ускоряют процесс развития и делают их более жизнестойкими.   

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Автор - Марина Фёдорова
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