Учёные: Полёт на Марс опасен для жизни астронавтов

Американские исследователи из Джорджтаунского университета пришли к неутешительному выводу касаемо отправления на Красную планету.

Сообщается, что дальние путешествия несут опасность для нормальной жизни астронавтов. В том числе страдает их желудочно-кишечный тракт и есть повышенная вероятность развития его дисфункции. Кроме того - при длительном полёте в космосе могут возникать злокачественные опухоли в кишечнике.

Для того, чтобы получить явные доказательства, учёные провели ряд экспериментов на лабораторных мышах - тонкая кишка особей подвергалась воздействию радиоактивного излучения, которое выделяется при распаде изотопа-56. Исследования подтвердили - радиация, которая эквивалентна месячному пребыванию в космическом пространстве, увеличивается риск появления онкологических заболеваний и уменьшается способность ЖКТ к поглощению питательных веществ.

Отмечается, что при полёте на Луну такая угроза отсутствует, но она же ярко проявляется в случае отправки астронавтов на Марс.