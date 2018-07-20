Мертворождаемость оказалась недооценённой проблемой – учёные

Специалисты из Лестерского университета отмечают, что каждая третья смерть не попадает в общую статистику.

По установленным Всемирной организацией здравоохранения правилам, смерть плода регистрируется только после 28 недели беременности. Однако учёные считают, что временные рамки следует значительно расширить, иначе данные будут сильно отличаться от действительности. По мнению доктора Люси Смит из Лестерского университета, потеря ребёнка трагична для семьи на любом этапе развития плода, а не только после определённого временного отрезка.

Также сбор более точных данных позволит акцентировать внимание на недооценённой проблеме. При этом, информация о мертворождаемости сильно отличается, если принимать в учёт потерю ребёнка после 22 недели. Специалисты отмечают, что необходимо на международном уровне изменить общепринятые правила. Это позволит более тщательно разобраться в проблемах, которые оказались ключевыми для летальных исходов.