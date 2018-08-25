Физики пытаются объяснить хаос в чёрных дырах

Вчера, 15:33 \\ Наука

Учёные-теоретики Дуглас Стэндфорд, Стивен Шенкар и Хуан Малдасен пришли к допущению, что черные дыры не испаряются, а скорее остаются информационными остатками. 

Эти физики пытаются объединить громкую науку, квантовую механику с широко известной общей теорией относительности, чтобы сформулировать новую революционную теорию о квантовой гравитации. Ещё в 2014 году в Журнале физики высоких энергий Шенкар писал о процессе, известном теперь, как «излучение Хоккинга». Попробую объяснить, или напомнить его суть коротко: черные дыры не только засасывают всё вокруг. После начинается выброс частиц наружу и в итоге черная дыра исчезает. Предполагалось, что эти исчезновения сопровождаются взрывами, но пока ни одного не было зафиксировано.

В 2016 году в том же журнале уже с дополнением Стендфорда и участием Хуана Малдасена из Института перспективных исследований появляется работа о том, что попадание даже мельчайших частиц в черную дыру вызывает непредсказуемый хаос. Его сравнивают со знаменитым «эффектом бабочки» - когда, например, ветер от взмаха крыльев насекомого может вызвать ураган в другой части планеты.

Шенкар полагает, что его коллега Стендфорд один из немногих уникальных людей, которые действительно могут существенно изменить курс развития науки.

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Автор - Богдан Харченко
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