Ученые выяснили, что три дня выходных помогут стать продуктивнее

Исследователи из Оксфорда выяснили, что чем меньше дней в неделю человек работает, тем меньше времени тратит на прокрастинацию, а значит, становится более продуктивным, успевая выполнить больше нужных дел.

Ученые провели эксперимент и выяснили, как три дня выходных в неделю вместо двух повлияет на продуктивность и эффективность рабочего процесса. Кроме того, специалисты, которые стали авторами эксперимента установили, что уровень жизни работников тоже зависит от количества отработанных дней в неделю.

Длился эксперимент около полугода. В нем приняли участие 5000 работников. Удалось установить, что те, кто работал три дня в неделю, были более оптимистично настроены, выполняли больший объем работы. Кроме того, качество этой работы тоже было абсолютно не сравнимо с теми, кто продолжал трудиться по стандартному и привычному графику 5-дневной рабочей недели.

Ученые уверены, три дня выходных позволяют людям привести в равновесие личную жизнь и работу. Человек перестает тратить время и силы на то, чтобы успеть все и сразу. В результате снижение количества часов полностью компенсирует высокое качество работы. Более того, специалисты сделали вывод, что от этого напрямую зависит и общее количество раз, когда сотрудник вынужден отпрашиваться с работы.