Стокгольм: сегодня будет назван лауреат Нобелевской премии по физике

Сегодня, 08:48 \\ Наука

Лауреата Нобелевской премии по физике озвучат в столице Швеции 2.10.

Компания Clarivate Analytics делает попытку предсказания, кто из учёных выйдет победителем, беря за основу рейтинг цитируемости каждого. Год назад в номинации «физика» было имя российского учёного Рашида Сюняева, который исследовал дисковую аккрецию вещества на черные дыры. В этом году наиболее цитируемые оказались американские Ученые Дэвид Оушалом и Артур Госсард, которые открыли эффект Холла в проводниках.
В 2017 году вознаграждены были американские ученые Райнер Вайсс и Берри Бериш, которые наблюдали за гравитационными волнами. Списки возможных соискателей на премию представителей из России нет.
Нобелевская премия началась проводиться с 29 июня 1900, когда основали Фонд Нобеля. Светский инженер-химик, Альфред Нобель изобрел динамит в 1867 году и баллистит в 1888. Именно в его честь была названа премия, поскольку он написал завещание, согласно которому значительную часть его состояния необходимо пустить на науку. Нобелевские премии присуждаются каждый год за успехи в различных областях наук.
Размер награды составляет сумму в размере 1,1 миллион долларов. Несмотря на то что долгое время сумма варьировалась от 150000 долларов до полутора миллионов, она теперь постоянная.

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Автор - Виктория Рыдлевская
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