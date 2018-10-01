На пути к телепатии: Учёные объединили три мозга в нейросеть

Американские нейробиологи создали сеть под названием BrainNet, которая устанавливает связь между головным мозгом троих людей. Система считывает информацию с мозга двоих людей и передаёт её третьему человеку.

Для испытания системы «Мозг-Мозг» ученые пригласили 15 респондентов, которые были разделены в группы по три человека. Двое людей получали информацию и передавали её третьему. Добровольцам предложили поиграть в игру, подобную тетрису. Два человека смотрели на фигуру и принимали решение, каким образом её перевернуть для того, что она совпала с другой. Человек, принимающий данную информацию, должен был понять, какое положение нужно выбрать для фигуры. При этом, третий респондент не видел изображения, а только получал импульсы. Для выбора своего ответа добровольцам предоставили две лампочки, каждая из которых отвечала за определенный вариант.

Результаты эксперимента показали, что в 81% случаев ответ третьего человека совпадал с правильным. Данное исследование планируют использовать для более широкой аудитории, задействовав интернет.