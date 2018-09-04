Родились первые львята, выведенные путем искусственного осеменения

Вид африканских львов подвержен вымиранию, в результате чего были выведены детёныши путем искусственного осеменения в Южно-Африканской Республике.

Согласно исследованиям международного Союза охраны природы, за несколько десятилетий популяция в 26 странах Африки сократилась на 43%, что послужило причиной выведения детенышей таким образом. В агусте 2018 на свет впервые появились 2 детенышей, они абсолютно здоровые и чувствуют себя хорошо. На данный момент в их организмах не было замечено признаков девиации. Львята получили имена: Изабель и Виктор.

К львицам было одно требование: спокойствие во время сбора крови. Естественным отличием стало то, что после осеменения животных отправили в степь. Но некоторые активисты считают, что зачатие таким образом будет способствовать истреблению животных.

Также 28 сентября умер выдающийся российский селекционер Геннадий Ескин, который занимался искусственным осеменением сельскохозяйственного скота.

Индивидуальные предприниматели в Томской области смогут получать дополнительные субсидии на искусственное оплодотворение крупного рогатого скота.