Ученые изобрели сеть для обмена мыслями

В данном случае происходила связь "от мозга к мозгу" между группой, состоящей из трех человек. Вместе они должны были решить задачу, находясь в разных комнатах.

Работой занимались ученые из США. Они проводили свои эксперименты на территории Массачусетского технологического института. Руководителем проекта оказался профессор Андреа Стокко. Хотя считается, что телепатия до сих пор не имеет надежных доказательств существования, группа американских ученых решила доказать обратное.

Сеть для обмена мыслями они назвали BrainNet, в одно и то же время ее использовали сразу три человека. Они сыграли в игру типа "тетрис". Двое из них, находясь в разных комнатах, видели экран с полем, на которое постепенно падала фигурка. Для того, чтобы она правильно уложилась на другие, участники эксперимента должны были подать сигнал третьему.

Они могли подать мысль о том, чтобы вращать фигурку или оставить ее такой, какой она и была. Сбоку от экрана были расположены два светодиода. Один мигал с частотой 15 герц, а другой - 17 герц. Наблюдение за любым из них провоцировало мозг человека на то, чтобы излучать электрический сигнал той же частоты. Его улавливал специальный датчик.

У исполнителя также было свое оборудование в виде аппарата транскраниальной магнитной стимуляции. Он принимал "заказ" и направлял ему в мозг импульс, если вращение было необходимо. При этом, если он не совершал его, то отправители могли послать повторный запрос и продолжить игру.

Ученые считают, что в будущем подобным, однако более усовершенствованным образом люди будут общаться через интернет и держать связь между мозгами.