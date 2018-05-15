Ученые из Великобритании доказали, что собаки не умнее других животных

Ученые из Великобритании проводили эксперимент и поняли что интеллект собак не выше, чем у других животных.

Некоторое время ранее ученые говорили о том, что собаки умнее других обитателей планеты. Но данную теорию опровергли ученые из университета Эксетера. Они сообщили, что такой способностью обладают и многие другие домашние питомцы и дикие звери.

Также ученые доказали способность собак распознавать интонацию смысл сказанного. Животные входят в контакт с человеком для того, чтобы добиться внимания и положительных эмоций. Не только выражения и слова своих хозяев воспринимаются питомцами, любой незнакомый человек может вызвать симпатию при получении ласки. Для полного понятия данной теории исследователи проводили несколько экспериментов. Собаки должны были решать различные головоломки. Но с такими заданиями очень хорошо могли справится и еноты с гиенами.

Ученый Стивен Ли заметил, что животные не способны делать то, чего никогда не могли при любом желании хозяина. Пес всегда будет псом, а люди долны принимать во внимание данный факт.

Ранее стало известно о победителях в Нобелевской премии. В 2018 году лауреатами стали Джеймс П. Тасуку Хондзе и Эллисон. Они смогли создать терапию, которая помогает победить рак.