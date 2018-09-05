«Нибиру рядом»: в Канаде жители увидели в небе зловещий черный круг
Странный объект в небе был похож на неровное круглое тело, имеющее загадочную структуру и консистенцию. Очевидцы предположили, что им удалось увидеть и запечатлеть знак о приближении таинственной планеты Нибиру, которую также называют Планетой X.
Планета Нибиру – странный объект, существование которого не подтвердили ученые из NASA и другие специалисты. Однако, конспирологи и эксперты по уфологии часто находят подтверждения том, что загадочная Планета X не просто существует, а еще и несет Земле угрозу гибели.
В канадской провинции Квебек жители увидели в небе нечто странное. Они заметили зловещий черный круг. Увиденное канадцев испугало. Они сняли таинственный объект на видео. Ролик уже опубликован на Facebook.
Опубликовано Meg M. O'toole Четверг, 27 сентября 2018 г.
Живущие в Канаде уфологи стали бить тревогу. Они пишут, что Земля находится в опасности. По словам комментаторов, человечество рискует погибнуть, так как Нибиру уже в скором времени нанесет планете людей сокрушительный удар. «Нибиру рядом», - предостерегают уфологи. Особо настораживает то, что зловещий черный круг появился в небе внезапно и таким же образом исчез. Скептики полагают, что на видео был заснят не знак планеты Нибиру, а вид неба из окна машины, на стекле которой было пятно или повреждение.