«Нибиру рядом»: в Канаде жители увидели в небе зловещий черный круг

Странный объект в небе был похож на неровное круглое тело, имеющее загадочную структуру и консистенцию. Очевидцы предположили, что им удалось увидеть и запечатлеть знак о приближении таинственной планеты Нибиру, которую также называют Планетой X.

Планета Нибиру – странный объект, существование которого не подтвердили ученые из NASA и другие специалисты. Однако, конспирологи и эксперты по уфологии часто находят подтверждения том, что загадочная Планета X не просто существует, а еще и несет Земле угрозу гибели.

В канадской провинции Квебек жители увидели в небе нечто странное. Они заметили зловещий черный круг. Увиденное канадцев испугало. Они сняли таинственный объект на видео. Ролик уже опубликован на Facebook.

Живущие в Канаде уфологи стали бить тревогу. Они пишут, что Земля находится в опасности. По словам комментаторов, человечество рискует погибнуть, так как Нибиру уже в скором времени нанесет планете людей сокрушительный удар. «Нибиру рядом», - предостерегают уфологи. Особо настораживает то, что зловещий черный круг появился в небе внезапно и таким же образом исчез. Скептики полагают, что на видео был заснят не знак планеты Нибиру, а вид неба из окна машины, на стекле которой было пятно или повреждение.