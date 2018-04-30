Бразильские ученые нашли эффективный способ очищения организма‍ от токсинов

Трудясь в научной лаборатории при Университете Сан-Паулу они определили, какая группа людей чаще всего страдает от подобной проблемы, а затем придумали для них несколько решений.

Научное издание MedicalXpress опубликовало новый материал, согласно которому бразильские ученые совершили открытие в сфере медицины. Они нашли эффективный способ очищения организма‍. Согласно их исследованию, чаще всего токсичные белки собираются в мышечных тканях пожилых людей, которые ограничены в движении, а также людей любых возрастов, у которых поражен седалищный нерв.

Ученые провели эксперимент с мышами, по ходу которого особи из первой группы перед хирургическим поражением седалищного нерва вели пассивный образ жизни, а особи из другой - активный. После этого у грызунов из второй группы поврежденные компоненты клеток восстанавливались быстрее, и организм в целом быстрее избавлялся от токсинов.

Другой эксперимент состоял в том, чтобы блокировать действие гена ATG7. Мыши, которые проходили через данную процедуру, начинали страдать от разрушения мышечных тканей. Таким образом, для выведения токсинов данный ген не должен подавляться.