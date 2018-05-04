Нобелевскую премию по медицине присудили за новые способы лечения рака

Джеймс Эллисон и Тасуку Хондзё получили Нобелевскую премию 2018 года по медицине. Их достижения в медицине в области лечения рака стали действительно поворотными. Они открыли новый вид терапии, который можно использовать при лечении онкологии.

О вручении почетной награды комитет сообщил в социальной сети Twitter. В этом году размер Нобелевской премии составляет чуть менее 1 миллиона долларов, или 9 миллионов крон. В соответствии с правилами Нобелевский комитет предварительно не сообщает о том, кто претендует на получение премии. Отмечается, что сегодня происходит только объявление победителей. Почетное награждение в торжественной обстановке пройдет по традиции 10 декабря. Этот день выбран не случайно. Это дата смерти Альфреда Нобеля, в честь которого и названа награда.

Ученым Эллисон и Хондзё удалось разработать лекарства, которые блокируют активность Т-лимфоцитов. Именно они являются основным препятствием в противостоянии иммунной системы раковым клеткам. Таким образом, им удалось подавить несколько видов рака у мышей.

Американский ученый Эллисон и японский специалист Хондзё уже очень долгое время работают в области онкологии и иммунологии. У каждого иммется огромное количество наград и научных работ, где они регулярно продолжают свои исследования.