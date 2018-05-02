Биолог раскрыл причины каннибализма насекомых при спаривании

Своими размышлениями поделился биолог Билл Чатт, который написал о данной теме целую книгу «Cannibalism: A Perfectly Natural History». Ученый рассмотрел случаи каннибализма у богомолов, пауков и слизней.

Билл Чатт решил углубиться в тему каннибализма насекомых. Ученый детально изучил все особенности спаривания и раскрыл причины, по которым некоторые самки пожирают самца во время или после акта размножения.

Оказалось, что самки богомола не всегда пожирают самцов. Если самка сыта, то в одном из трех случаев она отпустит своего партнера живым. А вот азиатские богомолы научились спасаться от пожирания, у данного вида каннибализм после спаривания практически не встречается. По словам биолога, некоторые самцы продолжают совершать фрикции даже после смерти. Помимо этого, у богомолов, которым самка откусила голову, происходит сильный спазм живота, а это увеличивает шансы оплодотворения. Так, самки богомола убивают самцов для сохранения вида.

Среди пауков каннибализм при спаривании также распространен. Австралийская вдова (близкая «родственница» черной вдовы) часто убивает своих партнеров. Дело в том, что у мелких пауков может совсем не быть половых органов, а сперму они выделяют из специальных придатков. Пауку приходится переворачиваться на брюшко и «выдавливать» из себя семя на лицо самки. Женская же особь может съесть паука, чтобы из его органов вышла вся сперма.

У банановых слизней из рода сухопутных легочных улиток каннибализм случается вовсе по иным причинам. Эти слизни являются гермафродитами, во время спаривания во влагалище самки проникает 1 или 2 мужских половых органов. После спаривания партнёры могут «застревать» друг-в-друге, из-за чего им приходится откусывать половые органы. Тот, кто остается со всеми органами, является эволюционным победителем.