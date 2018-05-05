Черные томаты планируют вывести ученые из Сибири

Сегодня, 00:30 \\ Наука

К сбору необычного урожая готовятся эксперты из Сибири. Семена черных томатов впервые в этом году адаптировали под суровые климатические условия. Теперь планируют вывести собственный сорт.

 Ученые отметили, что в черных томатах содержится больше полезных веществ, чем в привычных красных. Такие вещества, как каротиноиды и ликопин являются очень эффективным средством по борьбе с ненужными клетками. Кроме того, они положительно воздействуют на сердечно-сосудистую систему, укрепляя стенки сосудов.

Отмечается, что главным помощником селекционера в этой непростой работе является устройство, так называемый, «выделитель томатов». Чтобы образовать новый вид, который приспособился бы к иным климатическим условиям, использовали не обычные плоды, а уже существующие в Центральной Америке черные томаты. Кстати, именно каротиноидам экзотические плоды обязаны своим цветом.

Адаптация произошла в этом году впервые. Однако у специалистов большие планы. Они намерены вывести собственный сорт, который будет расти именно в Сибири. Для этого экперты будут проводить скрещивание обычных томатов с экзотикой, которая устойчива к болезням. Отмечается, что работа затянется примерно на 6 лет.

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Автор - Евгения Чернобаб
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