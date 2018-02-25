В Египте случайно наткнулись на гробницы двух номархов эпохи Среднего царства

Экспедиция археологов нашла их уже пустыми в некрополе Бени Хасан. об этом на странице в Facebook объявила пресс-служба Министерства древностей страны.

Группа ученых из Египта и Австралии во главе с доктором Нагибом Канавати проводили реставрацию скальных захоронений и случайно наткнулись на две неизвестные им гробницы знатных египтян эпохи Среднего царства. Речь идет о царских наместниках XVI нома Верхнего Египта Махедж, который называли Антилоповым. Однако ни мумий, ни саркофагов внутри не оказалось. Археологи предполагают, что их вывезли участники раскопом 1893-1900 годов под руководством британца Эдварда Перси.

Исследователи установили, что одна гробница принадлежала номарху Бакету Второго, жившему в конце 21-века до нашей эры. Она была известна египетским ученым, однако внутри оказались несколько новых помещений. Во второй долгое время покоился Рамунешти, скончавшийся в начале 20-го века. Его похоронили на глубине 17,5 метров в усыпальнице, состоящей из пяти комнат. Интерес для науки представляют несколько фресок, хорошо сохранившиеся в некоторых помещениях. Кроме того, археологам предстоит изучить керамическую посуду.