Ученые: Наночастицы остановят развитие кариеса

Ученые создали наночастицы, защищающие зубы от развития кариеса. Материал убивает микробы, но не портит состояние зубов.

Американские исследователи сообщили, что созданные наночастицы имеют довольно интересное воздействие на организм. Материал похож на ферменты, поскольку он бездействует в нейтральной среде, но начинает выделять перекись водорода при повышенной кислотности. Пероксид отвечает за уничтожение бактерий, не затрагивая структуры зубов.

Наночастицы содержат в своем составе железо с пленкой из полисахаридов. В организме вещество растворяется, а железо поступает в жеудочно-кишечный тракт. Специалисты сообщают, что материал можно добавлять в зубную пасту или средство для ополаскивания ротовой полости.