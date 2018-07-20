Ученые: Наночастицы остановят развитие кариеса

Вчера, 22:44 \\ Наука

Ученые создали наночастицы, защищающие зубы от развития кариеса. Материал убивает микробы, но не портит состояние зубов.

 

Американские исследователи сообщили, что созданные наночастицы имеют довольно интересное воздействие на организм. Материал похож на ферменты, поскольку он бездействует в нейтральной среде, но начинает выделять перекись водорода при повышенной кислотности. Пероксид отвечает за уничтожение бактерий, не затрагивая структуры зубов.

Наночастицы содержат в своем составе железо с пленкой из полисахаридов. В организме вещество растворяется, а железо поступает в жеудочно-кишечный тракт. Специалисты сообщают, что материал можно добавлять в зубную пасту или средство для ополаскивания ротовой полости.

Поделиться новостью:
Автор - Мария Цветаева
Главное за неделю

Экстремистов ВКонтакте начали вычислять с помощью геля

Американские исследователи смогли разработать модель, опирающуюся на теорию гелеобразования и описывающую деятельность экстремистских сообществ.

Умерла Наталья Кузнецова - актриса фильма "Жуков"

 Вчера вечером на 56-м году жизни скончалась актриса театра и кино Наталья Кузнецова. О...

Ученые сообщили, что Вселенная может погибнуть в любую секунду

 Специалисты БФУ им. И. Канта после проведения объемного исследования заявили, что...

"Я даже не знала о ее болезни": Коллега рассказала о скончавшейся Наталье Кузнецовой

 Галина Анисимова вспоминает, что никто даже не догадывался о тяжелом состоянии актрисы,...

Ученые определили три главных фактора, из-за которых люди теряют зрение

 Мнение окулистов сходится в том, что больше всего глаза современного поколения портятся...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ