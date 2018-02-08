Ученые: На нашей планете вирусов больше, чем звезд во Вселенной

Учеными было рассчитано количество всех вирусов на Земле, а также им удалось найти способ передвижения микроорганизмов с континента на континент.

Сегодня стало известно о том, что ученым удалось подсчитать количество вирусов, обитающих на планете. Всего их оказалось 10 в 39 степени. Более того, было высказано мнение о том, что такое колоссальное число микроорганизмов значительно превышает количество звезд в изученной Вселенной. Об этом исследовании сообщается на сайте International Society for Microbial Ecology Journal.

Интересно, что вирусологами было названо конкретное число вирусов, в среднем покрывающих один квадратный метр на планете. Таким числом оказалось 800 миллионов. Известный ученый-вирусолог Кертис Саттл отметил, что в течение последних двадцати лет изучалась общая схожесть всех вирусов, что привело к открытию генетическому превосходству некоторых видов микроорганизмов, которые способны путешествовать во всей атмосфере планеты, с одного континента на другой.

Это явление было объяснено на примере морского пара, который поднимал в воздушное пространство вирусы, имеющие способность цепляться за различные бактерии и тем самым перемещаться по всему миру.