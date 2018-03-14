В Испании вырастили рис, предотвращающий заражение ВИЧ

Сегодня, 21:11 \\ Наука

Испанские ученые вырастили ГМ-рис, способный предотвратить заражение ВИЧ. Противовирусное действие достигается за счет содержания в продукте необходимой комбинации белков.

 

Экстракт риса способен нейтрализовать вирус, в связи с чем ученые смогут использовать продукт как основу для разработки средств профилактики ВИЧ. Ожидается, что препарат будет рассчитан на наружное применение.

Исследователи также отмечают низкую стоимость будущего лекарства. На данный момент микробициды, снижающие риск заражения, отличаются высокой ценой. Однако инновационный метод производства препарата поможет значительно сэкономить средства.

Плантации с рисом, содержащим данный компонент белков, можно выращивать в местах с повышенным риском заражения ВИЧ. Такая платформа будет очень удобной. Кроме этого, безопасность белков риса даст возможность не очищать от них противовирусные компоненты.

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Автор - Мария Цветаева
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