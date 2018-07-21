Американские ученые обнаружили разрывы в мантии под Тибетом

Ученым из университета Иллинойса в США удалось получить важнейшие сведения об истории территории Тибета и современного Индостана, которая предскажет возникновение стихийных катаклизмов в этом регионе.

Сегодня стало известно о том, что американским ученым удалось изучить историю появления полуострова Индостан. Это произошло около пятидесяти миллионов лет назад вследствие нескольких разломов земной мантии под территорией, на которой находится Тибет. Об этом сообщает американский журнал PNAS.

Согласно публикации, данное событие привело к формированию рельефа Восточной Азии и стало причиной одного из самых разрушительных землетрясений на планете за всю ее историю.

Также учеными из университета в Чикаго был обнаружен тот факт, что изначально Индийская тектоническая плита представляла собой неоднородную поверхность. Во время столкновения на плите образовались четыре разрыва. В местах, где это удалось избежать, появились многочисленные разломы.

Интересно, что на данный момент Тибет является одним из самых неизученных мест в мире. Такого рода открытия представляют собой большую важность, поскольку они помогут предсказать возможность новых землетрясений и других стихийных бедствий.