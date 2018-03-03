Учёные заявили, что крупнейшая колония королевских пингвинов вымирает

Одна из крупнейших колоний пингвинов, расположенная на острове в Индийском океане, постепенно вымирает. Так количество нелетающих птиц уменьшилось на 88% в течение последних тридцати лет.

За пингвинами наблюдают с 1980 года, так количество пар уменьшилось с 500 тысяч до 60. Причину ухудшения популяции исследователям установить не удалось, однако, они выдвигают предположение, что животные не успевают приспособиться к изменению климата, из-за чего вымирают. Учёные собираются отправить на остров экспедицию, которая выяснит в чём проблема и постарается её устранить. Направить в колонию группу учёных необходимо, так как из-за того, что остров необитаем, точно не известно, с какого момента пингвины начали исчезать. Однако исследователи опасаются не только за семейство пингвинов, а и за других обитателей фауны, которых коснётся глобальное потепление.