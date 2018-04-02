Ученые предсказали гибель миллиарда человек от смертоносной эпидемии

Сегодня, 18:06 \\ Наука

Американские ученые предсказали гибель миллиарда человек от аномального гриппа. Сценарий пандемии разработали с учетом отказа отвакцины. 

 
Вредоносный вирус получил кодовое название Clade X. Больные, организм которых был поражен вирусом, в первую неделю демонстрировалиобычные симптомы гриппа, включающие кашель и лихорадку. Осложнениями на фоне болезни становились энцефалит и кома. 
Исследователи Центра безопасности смоделировали сценарий пандемии, который свидетельствует о гибели 150 млн человек через два года после вспышки эпидемии. Отказ от вакцины спровоцирует более высокий показатель смертности, достигающий миллиарда человек. 
На данный момент вирус болезни "скосил" уже 10% населения Земли. Ученые предполагают, что данная инфекция создана террористами.

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Автор - Мария Цветаева
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