Эксперты приблизились к разгадке, как звучала музыка в Древней Греции

Восстановление и исполнение греческой музыки может подтвердить, что европейские традиции в звучании исходят именно от неё.

Древнегреческая музыка долгое время являлась загадкой. Большая часть произведений была написана в период с 750 до 350 годов до нашей эры. Песни Гомера, Сапфо, Платона, Аристотеля и других исполнялись без нот и сопровождались танцами. Наиболее популярным музыкальным инструментом была лира и авлос – духовой инструмент, похожий на гобой. Древние письмена содержали в себе информацию о подобии нот, но эксперты всё ещё не могут разгадать термины и понятия из текстов. То, что получилось воспроизвести, звучало странно и неприятно, поэтому музыка Древней Греции считалась потерянным искусством.

Проект по воссозданию древнегреческой музыки собрал самых талантливых учёных и музыкантов. Робину Хауэллу, Барнаби Брауну и Каллуму Армстронгу удалось воссоздать несколько кусков древних песен. Эксперты приблизились к первоначальному варианту благодаря ритму. Темп древнегреческой музыки основывался исключительно на продолжительности слогов слов. Самый ранний музыкальный документ, найденный в 1892 году, содержит часть хора от афинской трагедии Еврипида «Орест» 408 года до нашей эры. Разгадкой к оригинальному звучанию стало наблюдение, что мелодия «вырисовывает» текст. На слове «палач» наблюдается падающая каденция, а на слове «прыжок» ноты становятся более высокими. Первый восстановленный фрагмент сыграли в Музее Эшмола в Оксфорде в июле 2017 года. Теперь специалисты утверждают, что в ближайшее время будет полное представление о музыке того времени.