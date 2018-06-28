Синицы могут контролировать себя не хуже обезьян и ворон - учёные

Сегодня, 17:04 \\ Наука

Исследователям из Швеции удалось выяснить, что синицы не уступают воронам и шимпанзе в области самоконтроля. По их мнению, этот факт является опровержением теории о том, что данная способность является прямо пропорциональной размеру мозга особи.

Для этого было проведено стандартное тестирование. Для начала синиц обучили доставанию пищи из непрозрачного цилиндра, который с двух сторон был открытым. После этого животным показывали прозрачную посуду, внутри которой находилось вкусное поощрение, расположенную перпендикулярно взгляду птицы. Эксперимент признавался пройденным успешно при целенаправленном получении еды, достав её с открытой части цилиндра. Если же синица сначала попытается клюнуть стенку, тест признаётся проваленным.

Согласно результатам тестирования, в котором поучаствовали тридцать шесть синиц, птицы справились с поставленной задачей на восемьдесят процентов. Таким образом, они уступают только воронам, которые показали результат от девяноста до ста процентов достижения цели.

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