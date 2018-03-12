Ученые изобрели лекарство против облысения и седины

Вчера, 23:30 \\ Наука

Препарат уже прошел испытание на лабораторных мышах и вскоре будет испытан на человеке. В его основе лежит синтетическое соединение D-PDMP.

 Ученые из США сообщают о важном открытии, с помощью которого они хотят бороться с насущными проблемами человечества — с облысением и старостью. Трудясь при Университете Джона Хопкинса они изобрели лекарство, которое способно их победить.

В своих исследованиях они опирались на доказанный факт о том, что признаки старения кожи появляются раньше, если в рационе у человека преобладает пища с высоким содержанием жиров и холестерина. Данный процесс сопровождается синтезом жиров гликосфинголипидов (GSL). Новый препарат против облысения и седины, который изобрели американские специалисты, останавливает данный процесс, после чего прекращается потеря волос, их обесцвечивание и воспаление кожного покрова.

Это доказал эксперимент с мышами. Начиная с 12-недельного возраста их кормили жирной и холестеринонасыщенной пищей, а с 20-недельного возраста давали лекарство.Выздоровление их волос и кожи происходило в течение 16 недель.

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Автор - Александра Ровер
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