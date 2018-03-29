Ученые разработали роботов с эффектом памяти металла

Группа международных ученых создала робота, который может передвигаться с помощью новой интересной технологии. Он совершает движения благодаря попеременному нагреванию конечностей.

Китайские и австралийские исследователи приняли решение отказаться от электрических моторов при изготовлении роботов. Такие механизмы обычно использовались, для того чтобы приводить в движение конечности изобретения. Однако специалисты предложили пойти по другому пути. Они отдали предпочтение металлу. Разработав технологию, которая нагревает и остужает конечности машины, ученые смогли заставить робота двигаться. Дело в том, что металл при нагреве деформируется, а при охлаждении – выравнивается, приходит в начальное состояние. Такие перепады температур способствуют передвижению машины в необходимом направлении.

Эксперты сообщают, что пока устройство может работать только от привязанного источника энергии. Однако они намерены проводить дальнейшие разработки и испытания в этой области, чтобы сделать автономный источник питания.

Ранее голландские ученые изобрели чип с вечной памятью. Они разработали технологию, благодаря которой обновление ячеек памяти процессора происходит быстрее, чем потеря квантовых связей между ними. Таким образом, в чипе существуют постоянные носители информации.