Учёные изобрели метод по быстрому лечению переломов позвоночника

Представители Иллинойского университета смогли решить проблему длительного реабилитационного периода пациентов, которые получили травмы позвоночника, в том числе переломы.

В основном медики применяют в этом случае хирургический цемент, однако не всегда этот метод является эффективным. Для того чтобы клетки регенерировались быстрее, исследователи решили воздействовать на них магнитными частицами. Создатели инновации утверждают, что с помощью изменения состава цемента также можно будет эффективно лечить пациентов, которые имеют опухоли позвоночника либо метастазы, распространяющиеся по позвоночному столбу.

Главной пользой магнитных частиц является связывание с небольшим количеством вводимых медикаментов и их доставка в травмированное место. В ближайшем будущем учёные планируют проводить тестирование для проверки эффективности разработки.