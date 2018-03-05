Канадские учёные раскрыли секрет штамма-мутанта ВИЧ

Сегодня, 14:57 \\ Наука

Штамм-мутант был впервые обнаружен в канадской провинции, однако похожий феномен был найден и на других территориях.

Данный штамм ВИЧ отличался тем, что не поддаётся известным препаратам и быстро перерождался в СПИД. Его впервые нашли у жителей провинции Саскачеван, где ВИЧ-инфекция очень распространена. Почти 80% поражённого населения были коренными жителями. Факт подтвердили данные 2300 образцов со значительно меньшими показателями, зафиксированными в других регионах Канады и США.

Учёные считают, что подобная мутация – не редкость и обнаружить её можно в любом уголке мира. На данный момент учёные не знают, как воздействовать на штамм-мутант, но они уверены, что секрет кроется в окружающей среде и истории генетических мутаций коренных жителей конкретного региона. Учёным могут помочь российские коллеги, которые близки к тому, чтобы изобрести лекарство, способное «выключить» рецепторы, к которым «крепится» ВИЧ. Российские учёные прогнозируют создание препарата в течение 5 лет.

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Автор - Олеся Куприна
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