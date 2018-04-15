Названо возможное место захоронения библейских апостолов

Сегодня, 13:51 \\ Наука

Эксперты основали свои заключения, учитывая данные из библейских сказаний, а также ранних археологических находок, которые удалось обнаружить профессору Мордехаю Авиаму.

На побережье Тивериадского озера, которое по евангелийскому контексту называют ещё Галилейским морем, был раскопан огромный блок из камня. В нём в углублениях хранились скелеты трёх человек. Предположительно, это и были апостолы. По мнению Мордехая Авиама, скелеты принадлежали Петру, Филиппу и Андрею.

Именно в этом месте, как заявил эксперт, могли сохраниться руины древнего города Вифсаида. Раньше профессор нашёл деревню, в которой родились апостолы. Причиной того, что раньше обнаружить блок с останками не было возможным, специалист назвал высокий уровень воды в озере. Теперь он стал таким же, как во времена жизни Петра, Филиппа и Андрея. Ранее экспертам удалось определить места захоронения апостолов Матфея, Иоанна и Павла. Касательно остальных ситуация пока не прояснилась.

Поделиться новостью:
Автор - Инесс Каминская
Главное за неделю

Европейский суд приравнял к ГМО продукты, созданные при помощи CRISPR

 Точечное редактирование генома в Евросоюзе столкнется с ограничениями и мощной бюрократической преградой. Такое решение приняли 25 июля.

Был вечным мальчиком: коллега рассказала о погибшем актере из «Счастливы вместе»

 Наталья Тищенко отметила, что Александр Исаков был «манерным», эта особенность выделяла...

Питоны потребляли воду из мышц, чтобы выносить потомство

 Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого доказали резкую необходимость воды...

«Мальчик или девочка, неважно": Овсиенко обратится к услугам суррогатного материнства

 Звезда девяностых дала откровенное интервью, в котором призналась, что хочет еще раз...

Ученые раскопали в кургане скелет женщины с черными отметинами на костях‍

 Согласно их исследованию, это представительница народа, который обитал в Приднестровье...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ