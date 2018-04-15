Названо возможное место захоронения библейских апостолов

Эксперты основали свои заключения, учитывая данные из библейских сказаний, а также ранних археологических находок, которые удалось обнаружить профессору Мордехаю Авиаму.

На побережье Тивериадского озера, которое по евангелийскому контексту называют ещё Галилейским морем, был раскопан огромный блок из камня. В нём в углублениях хранились скелеты трёх человек. Предположительно, это и были апостолы. По мнению Мордехая Авиама, скелеты принадлежали Петру, Филиппу и Андрею.

Именно в этом месте, как заявил эксперт, могли сохраниться руины древнего города Вифсаида. Раньше профессор нашёл деревню, в которой родились апостолы. Причиной того, что раньше обнаружить блок с останками не было возможным, специалист назвал высокий уровень воды в озере. Теперь он стал таким же, как во времена жизни Петра, Филиппа и Андрея. Ранее экспертам удалось определить места захоронения апостолов Матфея, Иоанна и Павла. Касательно остальных ситуация пока не прояснилась.