Учёные создали бактерий-мутантов, способных поглощать солнечную энергию в пасмурные дни

В Британской Колумбии исследователи вывели новый вид одноклеточных организмов. Изменённый геном бактерий поможет решить проблему выработки экологически чистой электроэнергии.

Традиционные электростанции наносят много вреда окружающей среде и являются одним из факторов глобального потепления. Для уменьшения пагубного влияния люди разработали солнечные панели. Однако изобретение остаётся неэффективными в местности, где большинство дней пасмурные. Канадские учёные вдохновились бактериями, которые превращают солнечный свет в энергию с помощью красителя, подобно растениям. Процесс создания нужной мутации был очень дорогостоящим и потребовал использования множества токсичных химических веществ.

Учёные из университета Колумбии создали специальных бактерий E-coli. Они сделали из них краску и нанесли вещество на стекло, чтобы увидеть результат. Новые вид был в 2 раза эффективнее и в 10 дешевле. Исследователи зафиксировали наиболее высокую плотность тока для биогенного солнечного элемента. По словам Викрамадитья Ядава, профессора инженерного факультета, гибридный материал достаточно прост в использовании и способен поглощать достаточное количество солнечной энергии. Это поможет таким северным странам, как Канада, использовать солнечную энергию в таком же объёме, как это делают на Гавайях.