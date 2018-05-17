На Дальнем Востоке местный житель обнаружил следы древних цивилизаций

Житель села Волочаевка-2 ЕАО нашел около реки Тунгуски осколки посуды, которая принадлежала древним народам, проживавшим на этой территории около тысячи лет назад.

Виталий Белюкявичус отправился на рыбалку, но не думал, что обычное для него занятие окончится так неожиданно. В процессе ловли рыбы он обнаружил неподалеку от водоема несколько десятков черепков глиняных предметов. Свою находку он решил отнести в местный Краеведческий музей, что оказалось правильным поступком. Ведь обнаруженные фрагменты относятся к культуре амурских чжурчжэней. Это древние народы, которые стали первыми поселенцами Приамурья.

По словам, заместителя директора музея по научно-исследовательской работе Светланы Скворцовой, остатки посуды свидетельствуют о том, что недалеко от места, где они были найдены, должно было располагаться поселение древних цивилизаций.

Как рассказывает Виталий, река обмелела и обнажила осколки керамической посуды. Эксперты уже осмотрели территорию, где были найдены фрагменты древних предметов. Было установлено, что раньше недалеко от места нахождения глиняных черепков располагался архитектурный памятник, который предположительно и является поставщиком интересных находок, с которыми время от времени приходят местные жители.