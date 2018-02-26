Учёные из Шотландии изобрели аппарат, который отслеживает НЛО

Сегодня, 08:26 \\ Наука

Группа ученых из Шотландии изобрели уникальный аппарат, который имеет шкалу для отслеживания потенциальных инопланетных объектов. По словам уфологов, данная технология поможет отличать настоящий НЛО от других земных предметов.

Исследователи из Университета Сент-Эндрюса проинформировали, что изобрели устройство, которое с высокой точностью поможет отследить НЛО. Стоит отметить, что уфологам неоднократно поступали сообщения о пришельцах, однако в большинстве случаев, люди просто путали настоящий НЛО с другими объектами, которые можно логически объяснить.

Согласно данным уфологов, люди часто воспринимают полнолуние, тарелки для фрисби, китайские фонари, квадрокоптеры и даже звезды за НЛО. Новый аппарат поможет охотникам за НЛО в дальнейшем избегать подобных ошибок.

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Автор - Светлана Тарабан
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