Солнце меняется в форме и размерах - учёные

Сегодня, 18:30 \\ Наука

Исследователями было зарегистрировано необъяснимое космическое явление. Сообщается, что Солнце изменило свою форму и размер. Учёные заявили, что раз в одиннадцать лет звезда меняется, но особой огласки у этого факта нет, так как коэффициент сжатия является небольшим.

После проведённых опытов были сделаны выводы, что размеры Солнца изменились примерно на полтора километра. Также заявляется, что небесное тело модифицируется вследствие увеличения или уменьшения гравитационного поля звезды.

Кроме того, в планах исследователей есть чёткое намерение подробного изучения всего процесса, отслеживание которого является сложной задачей. Данные метаморфозы создают такие последствия, как, к примеру, магнитные бури.

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