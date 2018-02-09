Учёные: Норовирус можно вылечить с помощью грудного молока и водорослей

Сегодня, 18:07 \\ Наука

В 90% случаев норовирус является возбудителем небактериального энтерита. Данная болезнь вызывает сотни тысяч смертей каждый год, и поэтому поиск лекарств для борьбы с вирусом очень важен.

Результаты нового исследования были опубликованы в журнале биологической химии. Целью был поиск способа, позволяющего использовать пищевую добавку для остановки норовируса. Сами же бактерии поступают в кишечник путем связывания с молекулой сахара, называемой фукозой. Рассмотрев их особенности, учёным удалось определить тип соединения молекул. Исследователь Франц-Георг Ханиш из Кельнского университета акцентировал внимание на том, что побороть норовирус можно гораздо проще, чем считалось ранее.

Для этого необходимы были комбинации белка и протеина. Учёные определили, что лучшими могут стать бурые водоросли или же молоко при грудном вскармливании. В целом, они при потреблении производят фукоидан, представляющих собой сложную сеть из фукозов. Учёные предполагают, что кроме норовируса водоросли и молоко матери помогут вылечить ВИЧ.

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Автор - Всеволод Ростиславович
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