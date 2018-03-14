Учёные: Тесты на животных заменят искусственным интеллектом

Современные технологии помогут избавить животных от участия в ужасных экспериментах. Учёные смогут надёжнее предсказывать свойства новых химических веществ и их взаимодействие с живыми организмами.

В научно-исследовательском журнале Toxicological Sciences опубликовали статью с описанием нового метода определения токсичности вещества. Искусственный интеллект использует базу данных с прошлыми тестами и экспериментами, чтобы прогнозировать влияние тысяч неизвестных препаратов на человека. Результаты глубокого машинного обучения намного точнее реальных тестов на крысах, кроликах, котах или собаках.

28 фармацевтических компаний и 93 стартапа уже потратили сотни миллионов долларов на разработку искусственного интеллекта. Люди заинтересованы в открытии новых лекарств, поэтому индустрия должна найти замену дорогостоящему и трудоёмкому процессу их тестирования. Томас Хартунг, токсиколог из Университета Джона Хопкинса в Балтиморе, США, руководит исследованием. Его команда разработала систему, способную заменить 9 типов испытаний, начиная с вреда для экосистем и заканчивая повреждениями от ингаляции.