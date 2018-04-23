Во льдах Гренландии нашли истребитель P-38 из "Потерянной эскадрильи"‍

Самолеты попали на территорию страны в 1942 году, когда военные летчики отправились на британский аэродром, однако добраться до пункта назначения им не удалось.

Исследователи из американской некоммерческой организации Arctic Hot Solutions сообщают об уникальной находке, которую им удалось обнаружить во льдах Гренландии. Как оказалось, они нашли еще один истребитель из так называемой "Потерянной эскадрильи"‍. Борт распознали как P-38 "Echo". Его пилотом во время Второй мировой войны был Роберт Уилсон.

Машина пробыла под снегами и льдами около 75 лет, так что доставить ее наружу будет непросто. Тем не менее, исследователи довольны, что определили ее точное местонахождение. Скважина к истребителю уже пробурена. Теперь специалисты начнут использовать горячую воду, чтобы осбоводить вокруг него место. После этого он будет частично разобран и извлечен, а после перевезен в США.

Как известно, утром 15 июля 1942 с одной из американских военных баз вылетели шесть истребителей Lockheed P-38 Lightning и два тяжелых бомбардировщика Boeing B-17 Flying Fortress. Они должны были добраться до Великобритании, чтобы оттуда принять участие в войне против нацистов, однако из-за снежной бури им пришлось приземлиться в Гренландии. Тогда все пилоты были спасены, однако самолеты вмерзли в снега, так что их не забрали. До сих пор найдены лишь два P-38, извлечен лишь один.