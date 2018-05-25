Астрофизики нашли способ взглянуть на невидимую материю вокруг черной дыры

Сегодня, 13:56 \\ Наука

Они узнали больше об объекте в созвездии Лебедя благодаря рентгеновскому излучению. Наблюдения ученых описаны в журнале Nature Astronomy.

 Долгое время астрофизики сталкивались с проблемой изучения материи вокруг черных дыр - свет попросту поглощается и не доходит до земных телескопов. Ученые впервые узнали о таком явлении, наблюдая за системой Лебедь X-1, которая состоит из звезды, вращающейся вокруг черной дыры.

Группа астрофизиков из Японии и Швеции нашли выход в технологии рентгеновской поляриметрии. Аккреционный диск черной дыры излучает мощную рентгеновскую радиацию, которую способно оборудование на Земле. Однако жесткое рентгеновское и гамма-излучение сильно рассеиваются. Поэтому команда исследователей запустила в небе воздушный шар PoGO+ с поляриметром. Метод позволил отфильтровать лучи и взглянуть на невидимую человеческому глазу материю. Как оказалось, она широко и равномерно окружает черную дыру и формирует корону.

Благодаря новому методу ученые продолжат изучение Лебедь X-1 и других черных дыр. Например, проанализировать гравитационное вращение объектов, способное искажать пространство и время. Изменение этого явления укажет экспертам, как черная дыра меняет свою скорость.

Поделиться новостью:
Автор - Александр Лубяной
Главное за неделю

На Марсе обнаружили подземное солёное озеро

Учёным удалось обнаружить на территории Марса большое скопление воды. Сообщается, что под слоем льда в полтора километра на планете находится массивное озеро шириной в двадцать километров.

В Москве скончался актер "Счастливы вместе"

 Российский актер Александр Исаков скончался в 39-летнем возрасте. Артист запомнился...

Европейский суд приравнял к ГМО продукты, созданные при помощи CRISPR

 Точечное редактирование генома в Евросоюзе столкнется с ограничениями и мощной...

Александра Исакова из «Счастливы вместе» похоронят на Митинском кладбище в Москве

 Уже известно, что прощание с актером состоится 26 июля в крематории Митинского кладбища....

Питоны потребляли воду из мышц, чтобы выносить потомство

 Ученые из США провели эксперимент, с помощью которого доказали резкую необходимость воды...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ