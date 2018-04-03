Ученые: Окрашивание волос чаще шести раз в год увеличивает риск заболеть раком

Сегодня, 13:24 \\ Наука

Специалисты предупреждают о вероятности приобрести рак молочных желез. Свою теорию они подтверждают исследованием, проведенным в британской клинике Princess Grace Hospital, расположенной в Лондоне.

 Ученые из Великобритании передают данные о своем свежем исследовании, которое приводит факт частого окрашивания волос как одну из причин возникновения рака груди у женщин. Его результаты были приведены на страницах информационного агентства The Times. Руководителем труда выступил Кефан Мокбел. Он числится как профессор в больнице Princess Grace Hospital.

Под его наблюдением были изучены истории болезни пациенток, для которых данный диагноз актуален. По итогам профессор понял, что женщины, которые красят свои волосы, имеют больше шансов заболеть раком молочной железы. Помимо этого, он приводит данные о том, что риск увеличивается на 14 процентов, если окрашивание волос происходит у пациентки чаще шести раз в год. Вся проблема, как уточняет Мокбел, кроется во вредных синтетических красителях.

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Автор - Александра Ровер
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